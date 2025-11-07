[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia e Provincia: nel mese di ottobre effettuate 21 operazioni ad Alto Impatto e 60 servizi straordinari di controllo del territorio.

La Polizia di Stato, nel trascorso mese di ottobre ha continuato a garantire servizi ad alto impatto e di controllo straordinario del territorio sull’intero territorio provinciale, con il fondamentale contributo delle altre Forze di Polizia e delle Polizie Locali.

In quest’ottica e con l’obiettivo di effettuare un’attenta opera di prevenzione e repressione dei reati, nel trascorso mese di ottobre, nella città di Foggia sono state realizzate 18 operazioni ad Alto Impatto ed ulteriore attività ad Alto Impatto è stata espletata nel comune di Orta Nova.

Inoltre, sono stati espletati 60 servizi straordinari di controllo del territorio, distribuiti tra Foggia, Cerignola, Manfredonia e San Severo.

Le attività operative si sono concentrate nelle aree sensibili, in particolare nelle zone più frequentate da giovani ed interessate dal fenomeno della mala movida e in quelle ove è maggiormente necessaria la presenza delle Forze di Polizia in relazione al degrado urbano e sociale.

Le operazioni, disposte con ordinanza del Questore, hanno portato all’identificazione di 19211 soggetti, al controllo di 8717 veicoli, alla denuncia di 63 soggetti, all’arresto di 30 persone, al sequestro di 609 gr. di sostanza stupefacente tra cannabinoidi, cocaina ed eroina.

Al netto dei risultati conseguiti si rammenta come le attività presidiali della Polizia di Stato consentano di rendere un segnale forte ai cittadini di presenza delle Forze di Polizia al servizio della loro tutela e incolumità.

Con l’occasione si ricorda, ancora una volta, la possibilità di veicolare informazioni o richieste di intervento, in taluni casi indispensabili per una migliore riuscita delle attività preventive e repressive, anche in forma anonima, attraverso l’applicazione YOUPOL per casi non urgenti, o, nell’emergenza, attraverso il ricorso al 112NUE.