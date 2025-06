[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia e Provincia: La Polizia di Stato arresta 7 condannati in via definitiva.

Nell’ultimo mese, la Polizia di Stato ha dato un notevole impulso all’attività info-investigativa finalizzata alla ricerca e alla cattura di persone destinatarie di ordini di esecuzione, condannate in via definitiva e tenute a scontare le relative pene.

Sette le persone arrestate che, nonostante la condanna passata in giudicato, erano ancora in stato di libertà.

In particolare i poliziotti del Gruppo Falchi della Squadra Mobile della Questura hanno eseguito il provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari della durata di 5 anni e mesi 6 di reclusione nei confronti di un cittadino foggiano, classe 1978, per aver commesso i reati di omicidio colposo e peculato.

A carico di un 34enne foggiano, invece, è stato eseguito il provvedimento dell’Ufficio di Sorveglianza di Foggia per l’espiazione della pena in regime di Detenzione Domiciliare Sostitutiva per la durata di anni 3 e mesi 8, per aver commesso reati contro la persona; e, nei confronti di un ventenne albanese è stato eseguito il provvedimento dell’Ufficio di Sorveglianza di Foggia per l’espiazione della pena in Detenzione Domiciliare Sostitutiva per la durata di anni 4, essendo stato condannato per reati in materia di stupefacenti e porto abusivo di armi.

Assicurati alla giustizia anche un 51enne e un 42enne, tratti in arresto da personale del Commissariato P.S. di Cerignola: il primo, per l’espiazione di una pena definitiva per reati contro il patrimonio; mentre, il secondo, per l’espiazione di un residuo pena di anni 3, mesi 6 e giorni 15, in regime di Detenzione Domiciliare, condannato per i reati di furto aggravato, rapina e lesioni personali.

In conclusione, personale del Commissariato P.S. di Manfredonia ha eseguito un provvedimento di revoca dell’ordine di sospensione dell’esecuzione della pena nei confronti di un 39enne, condannato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti; mentre, personale del Commissariato P.S. di Lucera ha dato esecuzione ad un provvedimento definitivo nei confronti di un noto pregiudicato 40enne, anch’egli condannato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Il Questore di Foggia, ha voluto sottolineare la particolare cura che la Polizia di Stato riserva anche all’attività investigativa dedicata all’individuazione e alla cattura delle persone condannate in via definitiva, in modo da garantire la tranquillità sociale e l’effettività del sistema sanzionatorio.