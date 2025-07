Foggia: donna fa i suoi bisogni in pieno centro, il video

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia – Via Vincenzo della Rocca,

Alcuni lettori ci segnalano un’altra situazione di puro degrado in pieno centro!

In Via Vincenzo della Rocca, c’è chi pensa bene di utilizzare lo spazio tra i cassonetti come bagno! Nonostante le sia stato chiesto di andare via, la donna ha continuato tranquillamente i suoi bisogni.

La mancanza di controlli porta anche a questo!

La mancanza di regole, rispetto e controllo porta a questo tipo di episodi!

Noi di dillo a Foggia continueremo sempre a segnalare!

Dalla pagina “Dillo a Foggia”

Ecco il video