Foggia, donna di 46 anni assassinata in vico Cibele

Una donna di 46 anni, di origini marocchine, è stata uccisa a coltellate nella notte scorsa a Foggia. Il fatto è accaduto in vico Cibele, nel centro storico della città.

Il corpo della donna è stato ritrovato riverso a terra, a dare l’allarme alcuni residenti, dopo aver sentito delle urla. Da quanto trapelato, la donna era rientrata a casa da poco, prima di uscire nuovamente dalla sua abitazione dove probabilmente ha incontrato l’assassino.

Sul fatto sono in corso indagini della Polizia di Stato. Nessuna pista al momento viene esclusa, compresa quella passionale.

Fonte TeleSveva