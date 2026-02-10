Foggia diventa capitale del vintage: torna Vinokilo per il weekend di San Valentino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FOGGIA – La caccia al tesoro sostenibile è pronta a ripartire. Il 14 e 15 febbraio 2026, Foggia ospiterà nuovamente la più grande vendita di vestiti vintage al chilo d’Europa: Vinokilo. L’evento, ormai un cult per gli amanti della moda circolare, farà tappa ancora una volta presso lo Spazio Daruma (Via Napoli, km 2.8), trasformando la location in un enorme pop-up store dedicato allo stile retrò e alla sostenibilità.

Come funziona? La formula è quella che ha reso il brand celebre in tutto il continente: non si paga il singolo capo, ma il peso. I visitatori potranno immergersi tra migliaia di pezzi unici – dai cappotti anni ’90 ai classici denim, fino agli accessori più ricercati – pesare il proprio bottino e pagare in base ai chili acquistati. Un’opportunità non solo per rifarsi il guardaroba con capi di alta qualità, ma anche per compiere una scelta etica contro gli sprechi del fast fashion.

L’appuntamento è fissato per sabato 14 e domenica 15 febbraio, con orario continuato dalle 10:00 alle 19:00.

Info utili: L’ingresso è accessibile prenotando il proprio biglietto (spesso disponibile gratuitamente o a costo simbolico in base all’orario di arrivo) direttamente sul sito ufficiale di Vinokilo. Si consiglia di arrivare presto: i pezzi migliori, come sempre, sono i primi a sparire.