[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia, danneggiamenti e pericolo per l’incolumità pubblica: segnalato al Tribunale dei Minori un quattordicenne

La Polizia Locale di Foggia ha identificato e segnalato un quattordicenne al Tribunale dei Minori di Bari per i reati di danneggiamento e lancio pericoloso di cose. Il provvedimento arriva a seguito di un reclamo da parte di un ente privato, che denunciava il lancio di sassi contro le finestre di appartamenti in zona Immacolata, causando danni a beni privati e pericolo per l’incolumità pubblica.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, il Comando di Polizia Locale ha prontamente avviato un’attività investigativa. Grazie al lavoro congiunto delle pattuglie delle Unità Operative Viabilità e Infortunistica, all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza private e a indagini ambientali, gli agenti sono riusciti a risalire all’autore materiale dei lanci di sassi. Il giovane era accompagnato da altri tre coetanei.

Il ragazzo è stato segnalato al Tribunale dei Minori di Bari ai sensi degli articoli 674 (getto pericoloso di cose) e 635 (danneggiamento) del Codice Penale.