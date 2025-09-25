Foggia

Foggia: contrasto alla criminalità organizzata. Operazione di polizia giudiziaria

Redazione25 Settembre 2025
LA POLIZIA DI STATO SU DISPOSIZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA – D.D.A. DI BARI, STA ESEGUENDO IN QUESTE ORE DEI  PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI PER GRAVI REATI CONNESSI A PROFILI ASSOCIATIVI DI STAMPO MAFIOSO.

ALLE ORE 10:15 ODIERNE IL PROCURATORE DISTRETTUALE DI BARI TERRÀ –  PRESSO L’AULA SITA ALL’8° PIANO DELLA LOCALE PROCURA DELLA REPUBBLICA (VIA DIOGUARDI 5) –  UNA CONFERENZA STAMPA NEL CORSO DELLA QUALE VERRANNO FORNITI I DETTAGLI SULL’ATTIVITÀ SVOLTA.

