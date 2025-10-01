[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia celebra il grano e la cultura agroalimentare con ‘Dal Tavoliere alla tavola’

​Torna InGrano, due giorni di Talk, Show Cooking, musica e degustazioni per unire istituzioni, ricerca e impresa nel cuore della Puglia.

​FOGGIA – Il Tavoliere delle Puglie, storico granaio d’Italia, torna protagonista con l’evento “InGrano: Dal Tavoliere alla tavola”, una due giorni dedicata alla celebrazione della ricca cultura e delle antiche tradizioni del Sud Italia, con un’attenzione particolare all’enogastronomia e alla musica popolare, dedicata alla valorizzazione della filiera cerealicola, della sovranità alimentare e della sinergia territoriale.

L’iniziativa, promossa da APS Io Coltivo La Vita, si svolge con il supporto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con l’Università di Foggia e con il patrocinio gratuito di Regione Puglia e Città di Foggia. L’obiettivo è creare un ponte tra la tradizione agricola e le sfide moderne, come sottolineato dal ricco programma di appuntamenti.

IL PROGRAMMA. ​Si parte il 4 ottobre in piazza Giordano, nel salotto buono di Foggia, con una giornata focalizzata sul dialogo tra istituzioni e imprenditoria.

Alle 18:30 il giornalista Piero Russo condurrà il talk “Storie di Successo”, un confronto su come la comunicazione e la sinergia tra enti pubblici e privati possano innescare il successo del territorio. Tra i relatori, l’onorevole Giandonato La Salandra, membro della commissione agricoltura e gli imprenditore del settore cerealicolo Gennaro Casillo e Gaetano Amorico.

A seguire, l’evento si anima con il Mercato dei Sapori: La Via dei Pastai, uno Show Cooking e culmina alle 20:30 con la PASTA NIGHT PARTY, una cena sociale in piazza all’insegna della convivialità. L’intrattenimento musicale è affidato a Ritchie & Django e a Mario Manicone con il laboratorio di pizzica “Impara Ballando”.

Domenica 5 ottobre è dedicata all’importanza della Ricerca e mette al centro il ruolo fondamentale della conoscenza e dell’innovazione.

​Alle 18:30 la seconda parte del talk “Storie di Successo”: In collaborazione con l’Università di Foggia (UniFG), l’incontro si concentra su “L’importanza della ricerca per raggiungere nuovi traguardi” nel settore agroalimentare. Relatori saranno Antonio Stasi, docente di Economia e gestione delle imprese (Unifg), Domenico Prencipe e Giovanna Armillotta, titolari di

‘Casa Prencipe’, noto pastificio di Monte Sant’Angelo, Antonio Trombetta, direttore di CNA Foggia e Michele Solimando, titolare di Rebeers e produttore di birra puro malto di grano duro.

La serata prosegue con lo showcooking il Mercato dei Sapori e, alle 20:30, un suggestivo percorso degustazione “InForno” dedicato ai prodotti da forno.

La conclusione sarà festosa con l’esibizione de Li Spruvvist, il DJ set Podolico di Luciano Castelluccia e momenti di danza popolare con Lucia Cervone e Carla Del Buono di Tarantell’Arte.