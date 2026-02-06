Foggia, cartellone pubblicitario cade per il vento e colpisce un’auto in transito

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia – Momenti di paura questa mattina a Foggia, dove un cartellone pubblicitario è precipitato a causa del forte vento che da ore soffia sul capoluogo dauno. L’episodio è avvenuto tra via Telesforo e via Camporeale, colpendo la parte posteriore di un’auto in transito.

A bordo del veicolo c’era una donna che, fortunatamente, non ha riportato ferite, ma è rimasta molto spaventata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi: un’ambulanza del 118, la polizia locale e i vigili del fuoco. Quest’ultimi hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, rimuovendo il cartellone e verificando eventuali altre criticità.

Non si tratta del solo intervento legato al maltempo: i vigili del fuoco, infatti, hanno effettuato diversi sopralluoghi in città per mettere in sicurezza alberi, intonaci e altri cartelloni a rischio caduta.

L’episodio ricorda l’importanza di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche avverse e di segnalare prontamente situazioni di pericolo in città, soprattutto in giornate caratterizzate da venti forti come quella odierna.