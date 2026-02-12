[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia: Carnevale allo “Slow Park” tra laboratori, burattini e creatività

Domenica 15 febbraio tante attività gratuite nella struttura che promuove prodotti enogastronomici del territorio e che vuole rigenerare il quartiere Ferrovia

Carnevale allo “Slow Park” di Foggia tra “Tradizioni, creatività e comunità”. Una giornata da vivere all’insegna di laboratori esperienziali, pratiche artistiche e spettacoli dal vivo organizzati dal consorzio di cooperative sociali Oltre che gestiscela struttura di proprietà comunale in viale Manfredi, in adiacenza al Nodo Intermodale della stazione di Foggia. “Carnevale Slow” è in programma domenica 15 febbraio 2026 dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 17.00 fino alle ore 19.30, con momenti dedicati a piccoli e grandi che potranno vivere la magia di questo periodo di festa nello spazio il cui logo è ispirato alla chiocciola, simbolo per eccellenza di vita lenta e tranquillità, con l’idea di invitare la comunità a riappropriarsi del proprio tempo per vivere relazioni sociali, conoscere meglio sé stessi, riscoprire prodotti a km 0.

L’iniziativa rientra nel cartellone del “Carnevale a Foggia”, organizzato dall’assessorato alla Cultura e dall’amministrazione comunale. Ricco e variegato il programma della giornata di domenica, la cui partecipazione è gratuita. Dalle 10.30 alle 12.30 la piazza dello “Slow Park” ospiterà un momento di animazione diffusa con trucca bimbi, balli, mascotte. Spazio anche al Carnevale pasticciato, un laboratorio di impasti a cura del progetto “Le mamme dei vicoli”. Seguirà alle ore 12.30 lo spettacolo di bolle di sapone “Eureka! Che meraviglia le bolle di Rukola”. Nel pomeriggio, invece, dalle ore 16.30 alle ore 17.30 e dalle ore 18.30 alle ore 19.30 si svolgerà il Laboratorio di sartoria creativa a tema carnevalesco, condotto dalle partecipanti del programma GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – della cooperativa sociale Medtraining. Alle ore 17.30 andrà in scena lo spettacolo di burattini “Noi nello spazio spaziale”, a cura del Teatro del Pollaio.



Anche attraverso questi momenti lo “Slow Park” vuole contribuire alla rigenerazione sociale, culturale e urbana della comunità e, in modo particolare, del quartiere ferrovia. Tredici chioschi in cui dare «Spazio al tuo tempo» e addentrarsi “seguendo il nastro” di colore rosso che guida visitatori e visitatrici nel degustare con lentezza le eccellenze tipiche del nostro territorio attraverso la presenza di: pizzeria “Papille in Slow”, friggitoria “Morsi”, taglieria “La taglieria”, enoteca “Atzori Wine. Un mondo divino”, aperitiveria “centonove/novantasei”, braceria “Binario 6”, cocktail bar “Maui Tiki Bar” ed altre realtà in arrivo, come il Bar; più un’ampia area in cui ospitare eventi, un parco giochi senza barriere, un’area dog, una sala lettura e tanto entusiasmo.

Lo “Slow Park” è aperto tutti i giorni della settimana dalle ore 10 alle 24.