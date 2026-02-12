Foggia: Carnevale allo “Slow Park” tra laboratori, burattini e creatività

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Domenica 15 febbraio 2026, lo “Slow Park” di Foggia accoglierà una festa di Carnevale all’insegna della creatività, delle tradizioni e della comunità. L’iniziativa, promossa dal consorzio di cooperative sociali Oltre, che gestisce la struttura comunale in viale Manfredi, vicino al Nodo Intermodale della stazione, offrirà laboratori, attività artistiche e spettacoli dal vivo per grandi e piccini.

Carnevale Slow si svolgerà dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 19.30. Lo spazio, il cui logo richiama la chiocciola – simbolo di lentezza e tranquillità – invita i partecipanti a riscoprire il piacere di vivere il tempo con calma, favorendo la socializzazione, la conoscenza di sé e l’attenzione ai prodotti locali a km 0.

L’evento rientra nel programma ufficiale del “Carnevale a Foggia”, promosso dall’assessorato alla Cultura e dal Comune, e l’accesso è gratuito. La mattina, dalle 10.30 alle 12.30, la piazza dello Slow Park sarà animata con trucca bimbi, balli e mascotte. Non mancherà il laboratorio “Carnevale pasticciato”, dedicato alla preparazione di impasti, a cura del progetto Le mamme dei vicoli. Alle 12.30 è previsto lo spettacolo di bolle di sapone “Eureka! Che meraviglia le bolle di Rukola”.

Nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 17.30 e dalle 18.30 alle 19.30, si terrà il Laboratorio di sartoria creativa a tema carnevalesco, condotto dalle partecipanti del programma GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – della cooperativa sociale Medtraining. Alle 17.30, invece, spazio ai più piccoli con lo spettacolo di burattini “Noi nello spazio spaziale”, presentato dal Teatro del Pollaio.

Un’occasione unica per celebrare il Carnevale immersi in un’atmosfera giocosa, creativa e comunitaria, riscoprendo la bellezza di un tempo più lento e condiviso.