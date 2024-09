Foggia Calcio, esonerato Brambilla. Pronto Capuano

Brambilla non è più l’allenatore del Foggia: lo ha annunciato il presidente Canonico in una conferenza stampa, attaccando l’ormai ex mister sulle prestazioni delle ultime giornate.

Allo Zaccheria oggi era presente Eziolino Capuano ed il suo staff: probabile l’annuncio nelle prossime ore.