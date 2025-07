[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia, arrivano tre punti di penalizzazione

Tre punti di penalizzazione a carico del Foggia: è la decisione del Tribunale Federale Nazionale, che si è pronunciato pochi minuti fa sulla sanzione in merito all’inosservanza delle scadenze federali dello scorso 16 aprile.

La Procura Federale aveva chiesto 6 punti di penalizzazione per la società rossonera. Il Tfn ha limitato ma non eliminato la sanzione, così come invece richiesto dal club, presente in udienza con l’avvocato Eduardo Chiacchio e l’amministratore giudiziario Vincenzo Vito Chionna.

Nelle prossime settimane, una volta apprese le motivazioni della sentenza, il Foggia valuterà se appellare la decisione.

TeleSveva