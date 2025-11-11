[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia, arriva Nicola Fratoianni

Il Segretario Nazionale di Sinistra Italiana e parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, Nicola

Fratoianni, sarà presente a Foggia il prossimo 14 novembre a Foggia a sostegno della lista di AVS e di

Antonio Decaro.



Alle ore 11:00 presso la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza” terrà una

conferenza stampa con le candidate ed i candidati di Alleanza Verdi Sinistra.



Nicola Fratoianni – che è stato Assessore nella seconda Giunta guidata da Nichi Vendola tra il 2010 e il

2013 con delega alle politiche giovanili – illustrerà il contributo programmatico di AVS alla coalizione

progressista a sostegno di Antonio Decaro e sarà a disposizione delle giornaliste e dei giornalisti che

interverranno per rispondere alle domande anche sull’attuale momento politico nazionale ed

internazionale.



Alle ore 13:20 presso i cancelli della IVECO – Zona Industriale Incoronata incontrerà le lavoratrici

ed i lavoratori.

La cessione “al buio” dello stabilimento di Foggia dal gruppo Fiat alla indiana TATA Motors apre

profondi interrogativi non solo sul destino dei circa 1.600 lavoratrici e lavoratori addetti (e degli ulteriori 200 circa impiegati nei servizi ausiliari), ma anche sulla tenuta del già povero sistema industriale di Capitanata.



Interrogativi che, allo stato, non trovano alcuna risposta né dai protagonisti della cessione, né dal

Governo Nazionale che rimane silente e incomprensibilmente “neutrale” in questo passaggio decisivo per il futuro stesso dell’automotive in Italia e nel nostro territorio.