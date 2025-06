[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foce Aloisa a Zapponeta, Nobiletti: “Al via i lavori del ponte”

Sono al via i lavori del ponte sulla SP 141, in località Zapponeta, chiuso per gravi criticità strutturali.

In questi mesi, la Provincia di Foggia ha lavorato alacremente e subito dopo l’ordinanza dell’11 aprile sono partiti sopralluoghi, indagini approfondite sui materiali e la redazione del progetto esecutivo. I fondi sono stati stanziati e la ditta che eseguirà i lavori è stata individuata.

Il progetto è ora in fase di validazione da parte dell’ufficio tecnico provinciale, e nei prossimi giorni si aprirà ufficialmente il cantiere: l’obiettivo è chiudere l’intervento nel giro di qualche settimana, garantendo una riapertura in piena sicurezza.

Giuseppe Nobiletti, presidente della Provincia di Foggia: “Non siamo rimasti fermi.

Ho rassicurato su questo il Sindaco di Zapponeta, @vincenzo_riontino , che in tutti questi mesi ha seguito con attenzione e costanza il nostro lavoro sulla questione, portato avanti con impegno e senza interruzioni.

Ogni passaggio è stato affrontato con metodo e responsabilità. In più, il ponte sarà riaperto non solo al traffico leggero, ma anche ai mezzi pesanti, regolati da un impianto semaforico, per agevolare anche le imprese del territorio”.