Flavio Ubirti e Nicole Belloni si sono già lasciati: la storia nata a Uomini e Donne dura meno di due mesi

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La storia tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni è già arrivata al capolinea. I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno annunciato la fine della loro relazione con un comunicato congiunto pubblicato su Instagram, confermando le voci che circolavano da qualche tempo tra i fan del programma.

La loro relazione era iniziata alla fine di gennaio, subito dopo la scelta finale del tronista nel dating show di Canale 5. Tuttavia, la frequentazione lontano dalle telecamere è durata meno di due mesi.

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L’annuncio della rottura sui social

Flavio Ubirti e Nicole Belloni hanno deciso di comunicare la separazione attraverso una Instagram story condivisa da entrambi. Nel messaggio hanno spiegato di aver scelto di proseguire ognuno per la propria strada, pur mantenendo rispetto e affetto reciproco.

La decisione di pubblicare un comunicato congiunto sembra voler sottolineare proprio questo: la rottura non sarebbe stata segnata da conflitti pubblici, ma da una presa di coscienza comune.

Perché è finita tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni

Nel loro messaggio, i due hanno spiegato che la relazione si è interrotta a causa di alcune divergenze caratteriali emerse nel periodo successivo alla fine del programma.

Secondo quanto raccontato, l’inizio della loro storia era stato molto positivo e pieno di entusiasmo. Con il passare delle settimane, però, sarebbero emerse differenze nel modo di vivere il rapporto che hanno reso difficile trovare un equilibrio stabile.

Entrambi hanno parlato proprio di un equilibrio che non è mai stato davvero raggiunto e della difficoltà di riconoscersi pienamente nella relazione.

La scelta a Uomini e Donne

La scelta di Flavio Ubirti era stata trasmessa il 22 gennaio, al termine del suo percorso come tronista a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

In finale erano arrivate Nicole Belloni e Martina Cardamone, ma il tronista aveva deciso di uscire dal programma con Nicole, dichiarando di voler iniziare con lei una relazione lontano dalle telecamere.