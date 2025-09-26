Fiorello ritorna su Radio 2 con la “La Pennicanza”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ufficiale Fiorello tornerà ufficialmente su Radio 2. “La Pennicanza” verrà trasmessa sulla seconda rete Rai da metà ottobre, come annunciato dallo stesso Conti. Lo showman e il fedele compagno Fabrizio Biggio l’hanno comunicato, in diretta con l’Auditorium Parco della Musica. Rai Radio ha regalato una gag fingendo un problema tecnico. Carlo Conti ha portato l’ironia ed è giunta la conferma: “La Pennicanza” tornerà su Rai Radio 2 da metà ottobre.

Fiorello ama fare le sorprese, per lui sono sempre aperte: Radio2 è la sua casa”

Giovanni Alibrandi, direttore di Rai Radio 2, durante la presentazione dei palinsesti di Rai Radio, l’ha confermato. “Noi lo aspettiamo a braccia aperte. Quello che vuole fare, lo farà, e lo farà non solo bene ma benissimo. Sappiamo che tornerà, anche se non c’è ancora una data precisa di inizio – ha continuato Alibrandi – Noi siamo qui felici, pronti ad accoglierlo quando dirà che è il momento”.

Il direttore ha poi spiegato la nuova organizzazione dei palinsesti e lo spostamento di fascia di Caterpillar: “Lo slittamento di un’ora è stato fatto per difendere il format. Il pomeriggio di Radio2 oggi è più dinamico e musicale, con un clock stringente: tre minuti e poi musica. Caterpillar, invece, ha bisogno di più spazio di parola perché porta contenuti importanti. Noi puntiamo molto sulla musica, che resta il cuore di ogni radio, ma senza trascurare la qualità dei contenuti”.

Belén Rodríguez, debutta su Radio2: “Lei è stata una grande sorpresa”

“La sua prima puntata è andata benissimo. Abbiamo deciso insieme di non trasmettere in visual, per non puntare sulla sua immagine ma sulla parola. E lei ha dimostrato di saper fare la radio, di saper ragionare e interagire con il pubblico. È stata una scommessa, ma ha funzionato subito”.

Un bilancio anche sui primi mesi alla guida della radio: “Potevamo aspettare e cambiare con calma, ma abbiamo deciso di accelerare e siamo soddisfatti del lavoro fatto. Ho trovato una squadra di pazzerelli come me, che mi hanno seguito. L’obiettivo ora è far crescere il pomeriggio di Radio2 con un’offerta sempre più dinamica e forte”, ha concluso.





