Finita la corsa del Manfredonia C5: “Poteva succedere, ma non così”

“Addio Manfredonia c5, dalla Serie C alla Serie A: poteva succedere, ma non così” con queste lapidarie parole il presidente della squadra sipontina ha annunciato la fine della corsa per la squadra di futsal cittadina.

“Grazie Manfredonia C5 perchè mi hai avvicinato allo sport più bello del mondo quando non ero ancora maggiorenne, me ne hai fatto innamorare. Ho avuto il privilegio di indossare la fascia da capitano e di lottare in tutta Italia portando in alto i tuoi colori.

Ho gioito, ho sofferto…ma mai come ora.

Ho provato in tutti i modi, ho cercato aiuto con chiunque, ma niente…Manfredonia….ci hai abbandonato e lasciato soli..

Questo è uno dei giorni più tristi della mia vita” scrive l’ex atleta ed ora membro dello staff societario Antonio Cotrufo.