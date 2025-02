Fine vita, legge regionale Puglia, Cappato (Ass. Coscioni): “Emiliano non può né deve ignorare la differenza tra una legge e una delibera. In Puglia nessuna garanzia sulla procedura. Si discuta la nostra legge”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]



FINE VITA: CAPPATO-GALLO (ASS. COSCIONI): “IL PRESIDENTE EMILIANO NON PUO’ NE’ DEVE IGNORARE LA DIFFERENZA TRA UNA LEGGE E UNA DELIBERA. IN PUGLIA NON ESISTONO GARANZIE SULLA PROCEDURA. SI DISCUTA LA NOSTRA LEGGE”

Dichiarano Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente segretaria nazionale e tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni: “Abbiamo letto le dichiarazioni del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, secondo il quale una «legge non aggiungerebbe nulla a quello che già la Corte costituzionale ha stabilito. Noi non abbiamo competenza legislativa in questa materia, ma solo attuativa della sentenza della Corte. Per attuare quest’ultima già da anni abbiamo scelto la via dei provvedimenti amministrativi. La legge è solo una sottolineatura polemica alle inadempienze del Parlamento».

Crediamo che il Presidente non possa e non debba ignorare le differenze tra i due provvedimenti: una delibera non ha, per sua definizione, la forza vincolante di una legge: ha un valore esclusivamente interpretativo. Quindi, se una persona malata si vedesse negato il diritto ad accedere in tempi certi alla morte assistita, non avrebbe strumenti a sua tutela.

Nel merito, inoltre, la delibera della Regione Puglia, si limita a prevedere che «il Comitato Etico è tenuto ad esprimere il parere nel più breve tempo possibile» senza stabilire procedure e tempi certi, obiettivo fondamentale della legge regionale Liberi Subito, che interviene per regolamentare l’accesso a un diritto già stabilito dalla sentenza Cappato- Antoniani dalla Corte costituzionale.

Infine, considerare una legge regionale come un semplice strumento di “polemica” significa degradare l’importanza non solo del processo democratico che porta all’approvazione di una legge, ma anche del ruolo che la Costituzione assegna alle Regioni in materia di salute. Ci auguriamo che il Presidente Emiliano voglia riconsiderare questa sua presa di posizione, chiediamoa tutte le Consigliere e Consigliere regionali della Puglia di avviare il dibattito sulla nostra proposta di legge regionale Liberi Subito, senza polemiche ma anche senza fuggire dalle responsabilità”.