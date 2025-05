[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FINALMENTE È TEMPO DI BICINCITTÀ

Domenica 11 maggio la prima tappa di San Giovanni Rotondo, a seguire Manfredonia e Cerignola

Torna anche quest’anno Bicincittà, la storica manifestazione nazionale promossa dalla UISP – Unione Italiana Sport per Tutti che unisce il piacere della bicicletta alla promozione della salute, del rispetto ambientale e della cittadinanza attiva.

Domenica 11 maggio sarà San Giovanni Rotondo a dare il via al circuito territoriale organizzato dal Comitato UISP Foggia-Manfredonia. Il raduno è previsto alle ore 9.00 presso il Parco del Papa, da cui si partirà alle 9.30 per un percorso cittadino che si snoderà lungo le principali strade urbane, per poi fare ritorno al Parco del Papa intorno alle 12.00, dove si terrà la manifestazione di chiusura.

Il percorso attraverserà Viale della Gioventù, Via Donatello, Rotatoria Corso Roma, Corso Roma, Via S. Pertini, Via Giuva, S.S. 272, Via Kennedy, Corso Umberto I, Piazza Europa, Viale A. Moro, Via Di Vagno e nuovamente Viale della Gioventù.

“Bicincitta è un momento di sport per tutti – dichiara Nancy Zorretti, presidente UISP Foggia-Manfredonia –, una pratica eco-sostenibile che insegna ad agire in modo che le generazioni future abbiano la stessa quantità di risorse di quelle precedenti“.

Le iscrizioni per San Giovanni Rotondo sono aperte presso i partner della manifestazione:

• Centro Fitness Body Shape Total Training (Via Monsignor De Nittis 106)

• Legambiente Circolo “Lo Sperone” (Corso Umberto I)

La sicurezza e l’assistenza sanitaria durante il percorso saranno garantite da:

Croce Rossa Italiana, V.A.B. Puglia Protezione Civile, Gruppo Soccorritori Gamma 27 e ASD Sgravity Gang.

Dopo San Giovanni Rotondo, il testimone passerà a Manfredonia il 18 maggio e a Cerignola il 25 maggio, confermando la vocazione itinerante e inclusiva dell’evento, che attraversa i territori per promuovere una cultura dello sport aperta, sostenibile e partecipata. Ogni tappa sarà un’occasione per coinvolgere nuovi cittadini e rilanciare il tema della mobilità dolce come bene comune.