San Filippo Neri. Patrono della Chiesa Sipontina



Pasquale Ognissanti (a cura di), Archivio Storico Sipontino



348 anni fa (20 gennaio 1677) si determinava la proclamazione di San Filippo Neri (1515-1595) patrono della Chiesa sipontina, se ne ha notizia da un atto della curia arcivescovile. L’iniziativa, presa anche per gli auspici dei pubblici amministratori (Università), ha mirato a chiedere la protezione del santo… per lo soccorso del publico, mentre sta angustiato da molte miserie per li tempi calamitosi, che corrono…

Riportiamo il documento relativo alla proclamazione.



Fol. 87

Fr. Vincentius Maria Cardinalis Archiepiscopi

Conclusione del consenso che dal R.mo Cap(ito)lo si dà alli Ss.ri del Magistrato per riceuere in Protettore S.Filippo Neri

Die vigesima mensis Januarij 1677 Siponti .

Ritrovandoci hoggi 20 di Gennaro 1677 dentro la nostra Sacrestia capitolarmente congregati in numero opportuno ad sonum campanae li molti Reverendi Signori Dignità e Canonici di questa nostra Chiesa Metropolitana Sipontina, precedente l’invocatione dello Spirito Santo, ut moris est; Si fa intendere alle Signorie Vostre, come la Magnifica Università di questa Città di Manfredonia ha dato supplica all’Em.mo Signore Cardinale Orsini nostro Arcivescovo per lo soccorso del publico, mentre sta angustiato da molte miserie per li tempi calamitosi, che corrono; che però doppo hauerli dato consiglio da Padre, l’ha proposto il patrocinio del Glorioso S.Filippo Neri fondatore della Congregatione de Preti dell’Oratorio in Roma, dove l’ha esperimentato molto bene quanto S.D.M. si compiace far grazie à chi l’inuoca, et con larga mano à quelli, de quali lui ha protettione, et unico actu pone auanti l’occhi nostri un’esempio di Santità, e da motivo à noi Ecclesiatici d’inferuorarci nel Seruitio di Dio, et imitarlo colle sante operazioni, acciò con questo si verifichi il consiglio dell’ Apostolo, che dice: imitari non pigeat, quod celebrari delutat. Si sollennizzarà dunque la sua festa in questa Cattedrale, doue li SS.ri del Magistrato offritanno al Santo per segno di tributo due torcie di quattro libre l’una, e noi divoti preti, acciò n’intenda dal Sommo Prouisore Iddio Spirito, e purità di coscienza per degnamente servirla, et à quelli pace, e bene, così spirituali, come temporali per poter ben governare il Popolo, che tutti sono sentimenti del nostro Zelantissimo Pastore; Sicche solo resta, che le SS.rie V.re diano il loro consenso à sì santa elettione, à finche per agiuto universale riceuiamo sì prodigioso Protettore.

Et letta che fù ogn’uno de Signori Dignità, e Canonici pari uoto, et uni// verbo dissero: benedetto sia Dio, che ci hà dato sì Zelante Pastore, che con ogni attenzione ci indirizza per la uia del Cielo.



Datum Siponti die 20 Mensis Januarij 1677 Archipresulatus Em.mo et Rev.mo D.ni fratris Vincensis M(ari)a Orsini Ordinis Praedicatorij Cardinalis S. Xysti Archiepiscopi Anno 2°.

D. Geronimo de Florio Arcidiacono/ D. Antonio Guarini Arciprete/D. Ferdinando Cacciaguerra Primicerio/ D. Carlo Faiano canonico/ D. Giulio Callia canonico/ D. Domenico Vischi canonico/ D.Giovanni Battista Gaudelli canonico/ D. Francesco Antonio de Rossi canonico/ D. Grimaldo Pascarelli canonico/ D. Gabriele de Nisi canonico/ D. Francesco Antonio Nammoratelli canonico/ D. Manfredo Cesarani canonico.