Filippo Magnini e Giorgia Palmas, nuova casa per l’amata coppia

Filippo Magnini e Giorgia Palmas, una delle coppie più in vista del panorama italiano, hanno deciso di intraprendere un nuovo capitolo della loro vita, annunciando il trasferimento in una nuova casa. In un’intervista rilasciata a Roberto Alessi di Novella 2000, il campione di nuoto ha condiviso i dettagli di questa scelta, sottolineando con un sorriso: “Abbiamo comprato casa, ma decide tutto Giorgia”.

Attualmente residenti in zona Sempione a Milano, Magnini e Palmas vivono con le loro due figlie, Sofia e Mia. Tuttavia, l’ex nuotatore ha spiegato che la vivace atmosfera del quartiere non è più adatta alle loro esigenze familiari. “Siamo bene qui, ma è una zona troppo movimentata, con bar e locali”, ha dichiarato.

Il trasferimento di Filippo Magnini e Giorgia Palmas

La coppia ha dunque optato per un trasferimento verso San Siro, un’area più tranquilla, ideale per la crescita delle loro figlie. “Vogliamo una zona più adatta a Mia, che ha 4 anni, e a Sofia, che ne ha 16”, ha aggiunto Filippo.

Magnini ha anche rivelato che la nuova abitazione è già stata acquistata e sono attualmente impegnati nella scelta dei dettagli, come sanitari e pavimenti. Tuttavia, ha scherzato sul fatto che Giorgia ha il totale controllo delle decisioni relative alla casa, affermando: “Io neanche ci riesco a mettere il naso: decide tutto Giorgia”. Un segno della complicità e dell’equilibrio che regna nella loro relazione.