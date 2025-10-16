Mattinata

FèXtra Mattinata, rinviato il concerto dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta

Redazione16 Ottobre 2025
CAMBIO DATA

A causa delle condizioni meteo avverse, il concerto dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta previsto per venerdì 17, è rinviato a venerdì 24 ottobre.

Nata come rito terapeutico contro il morso della taranta, la pizzica pizzica oggi è linguaggio universale: il battito del tamburello, il canto, la danza. Una melodia che non guarisce più le ferite del corpo ma continua a liberare emozioni, a stringere comunità, a evocare memoria.

Sul palcoscenico di FèXtra otre 28 edizioni del Concertone condensate in una scaletta unica con gli arrangiamenti firmati dai Maestri Concertatori che negli anni hanno lasciato il segno a Melpignano: da “Mamma la rondinella” di Ludovico Einaudi a “Fimmine fimmine” di Carmen Consoli, fino alla pizzica elettronica di Dardust. Non mancherà anche “Kalìnifta”, autentico inno collettivo del Salento.

✨ Un evento eccezionale che porta a Mattinata un simbolo della cultura popolare salentina, riconosciuto e applaudito sui palchi internazionali.

👉 Stesso luogo, stessa energia, stessa voglia di ballare sotto le stelle di FèXtra 🌿

Segnate la nuova data!

Vi aspettiamo per vivere insieme una serata di musica, tradizione e festa!

CONCERTO ORCHESTRA POPOLARE LA NOTTE DELLA TARANTA

📅 Venerdì 24 ottobre ore 21.30

📍 Corso Matino, angolo Via di Vittorio

INGRESSO GRATUITO

