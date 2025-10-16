FèXtra Mattinata, rinviato il concerto dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta
FèXtra Mattinata, rinviato il concerto dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta
CAMBIO DATA
A causa delle condizioni meteo avverse, il concerto dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta previsto per venerdì 17, è rinviato a venerdì 24 ottobre.
Nata come rito terapeutico contro il morso della taranta, la pizzica pizzica oggi è linguaggio universale: il battito del tamburello, il canto, la danza. Una melodia che non guarisce più le ferite del corpo ma continua a liberare emozioni, a stringere comunità, a evocare memoria.
Sul palcoscenico di FèXtra otre 28 edizioni del Concertone condensate in una scaletta unica con gli arrangiamenti firmati dai Maestri Concertatori che negli anni hanno lasciato il segno a Melpignano: da “Mamma la rondinella” di Ludovico Einaudi a “Fimmine fimmine” di Carmen Consoli, fino alla pizzica elettronica di Dardust. Non mancherà anche “Kalìnifta”, autentico inno collettivo del Salento.
Un evento eccezionale che porta a Mattinata un simbolo della cultura popolare salentina, riconosciuto e applaudito sui palchi internazionali.
Stesso luogo, stessa energia, stessa voglia di ballare sotto le stelle di FèXtra
Segnate la nuova data!
Vi aspettiamo per vivere insieme una serata di musica, tradizione e festa!
CONCERTO ORCHESTRA POPOLARE LA NOTTE DELLA TARANTA
Venerdì 24 ottobre ore 21.30
Corso Matino, angolo Via di Vittorio
INGRESSO GRATUITO