FeXtra Mattinata, il ricco programma di domenica 11 ottobre

DOMENICA 12

Ore 9.30 | partenza dal’Info Point (Corso Matino, Palazzo comunale)

EBIKE TRA GLI ULIVI

Un tour costiero che ci permetterà di conoscere una costa selvaggia, con calette meravigliose. Visiteremo

la necropoli dei Dauni, un popolo di origine Greca che visse sul Gargano più di 2000 anni fa. Il percorso è

misto asfalto – strada battuta. Si tratta di un tour di livello “turistico”.

Prezzo 30 euro a persona, comprende noleggio ebike e accompagnamento di guida.

I bambini dagli 8 ai 14 anni pagano 20 euro

Prenotazione obbligatoria su whatsapp al numero 0039 328 9559567

Ore 10 | Partenza dalla stazione di servizio Piemontese

VISITA GUIDATA AL SITO ARCHEOLOGICO E ALLA NECROPOLI DI MONTE SARACENO

L’escursione ha inizio dalla piazza del Municipio e si snoda per le vie del centro storico di Mattinata (Rione

Junno) passando da Palazzo Mantuano, uno dei palazzi storici del paese, costruito nel 1840, con un portale

caratteristico. Procede verso la piana, attraversandola fino all’imboccatura del sentiero, una vecchia mulattiera che sale in direzione “Sellino Cavola”, con un dislivello di circa 200mt. Il sentiero si snoda tra ulivi,

mandorleti, fichi d’india e più in alto macchia mediterranea e pini d’Aleppo, a ridosso del mare, fino a

giungere, passando per la “Porta Daunia” nell’area archeologica di Monte Saraceno.

Il sito di Monte Saraceno è un museo a cielo aperto, che ospita oltre 500 tombe a forma di utero o borsa,

dell’antica Civiltà Daunia, risalenti a più di 2500 anni fa (VI-VII sec A.C.), ben visibili, insieme ai resti di un

antico villaggio. Le tombe erano caratterizzate da segnacoli in pietra, stele, scudi, e altre simbologie che

oggi si possono ammirare all’interno del Museo Archeologico Nazionale M. Sansone di Mattinata. Più avanti, nella ripida discesa verso il mare, si possono visitare i ruderi di una postazione militare della Prima Guerra

Mondiale, con sottostanti camminamenti e casematte che si affacciano sulla bianca falesia.

Dettagli organizzativi: ritrovo nella piazzetta del Municipio;

Automuniti: si può parcheggiare nel piazzale sottostante la Chiesa di S. Maria della Luce

Durata: 4 ore, soste comprese.

Lunghezza: 9 km circa.

Dislivello complessivo: 270m.

Difficoltà: media, adatto a escursionisti mediamente allenati. Possibilità di portare animali da compagnia.

Portare: almeno 1L di acqua, snack, giacca a vento/k-way, scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica

(non da tennis), abbigliamento a cipolla.

Info e prenotazioni: +39 339 1878047 | turismo@comune.mattinata.fg.it

Dalle ore 15.30 | Azienda agricola Oliveto Totaro (località Tremititi)

YOGA TRA GLI ULIVI

“Olive experience”: percorso sensoriale tra gli ulivi, che integra aromaterapia, meditazione camminata, Qi Gong e yoga

Tra respiro e radici.

Un viaggio interiore a cielo aperto, guidati dalla saggezza degli ulivi, tra profumi ancestrali, movimenti lenti

e silenzi che nutrono.

Aromaterapia nel giardino di arancio e limone per aprire i sensi e attivare l’olfatto per entrare in uno stato

di presenza.

di presenza. Meditazione Camminata tra gli Ulivi: Camminata in silenzio con scarpe leggere, Movimento lento, sincronizzato al respiro, Osservazione dei dettagli: corteccia, foglie, giochi di luce e paesaggio.

Qi Gong degli Elementi: Connessione con l’Albero (30 min). Pratica dolce di Qi Gong per attivare l’energia

vitale in modo armonico, stimolando la centratura e la presenza.

vitale in modo armonico, stimolando la centratura e la presenza. Sessione di Hata Yoga con erespirazione ispirate al radicamento, apertura del cuore e flessibilità con breve

rilassamento.

rilassamento. Saluti e break con assaggio dell’olio.

Info, costi e prenotazioni: +39 340 2749603 [Enza Saraceno in collaborazione con Associazione Antara Foggia]ore 17 | Agriturismo Giorgio

FèXTRA kids _ NATI PER LEGGERE: RACCOLTE PICCINE

Letture ad alta voce per bambini da 3 a 6 anni a cura dei volontari progetto “Nati per

Ore 19 | Via Martiri di Via Fani

BATTESIMO DELLA SELLA

Ore 19.30 | Piazza Aldo Moro

PIAZZA FÈXTRA

Degustazioni a cura di Decanter Cafè, Degustibus, La Vineria, Osteria del borgo, Pizzeria

Il Saraceno

Con Mediola’s Band

La band si caratterizza per un genere musicale eclettico e improvvisativo, incentrato su un mix di musica

acustica con elementi di folk, pop italiano e influenze locali pugliesi. La formazione include voce (Pietro),

chitarra (Bernardo) e cajon (Raffaele), che permette performance energiche e spontanee, spesso descritte

come “l’arte dell’improvvisazione”. Le loro esibizioni sono pensate per divertire il pubblico, con un tocco di

follia e intrattenimento che mescola canzoni popolari, cover e momenti comici per far ridere e ballare. Originari del Gargano, incorporano vibrazioni peace & love, con un focus su musica allegra e coinvolgente