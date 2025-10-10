[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Fextra Mattinata, il programma di venerdì 10 ottobre

VENERDÌ 10

Ore 18 | Agriturismo Giorgio

INAUGURAZIONE QUINTA EDIZIONE DI FÈXTRA E PRESENTAZIONE FÈXTRA EXPERIENCE

Interverranno:

Michele Bisceglia (Sindaco di Mattinata) | Raffaele di Mauro (Commissario Ente Parco nazionale del Gargano) | Rossella Ciuffreda (Agenzia SCOPRO, organizzazione FèXtra) | Michela D’Onofrio (Console del Touring club)

I sindaci e gli amministratori di Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano e Peschici per la presentazione delle

tappe di FèXtra Experience

A seguire

_ Presentazione “Radici di ulivo”, racconto di Raffaele Niro, nell’ambito del progetto

“Monumenti in cerca di attore” dell’Agenzia SCOPRO

_ Presentazione contest “FèXtra drink” e “FèXtra restaurant”

_ Degustazione di prodotti tipici a cura dell’Istituto Alberghiero “Lecce” di Manfredonia

ore 20.30 | Hotel-ristorante La Rotonda



GEGÈ TELESFORO BIG MAMA LEGACY live 2025

Un ritorno alle origini per GeGè con il suo personale tributo al blues e al suono delle formazioni del periodo jazz – groovy fine anni ’50, oltre che la celebrazione dell’omonimo music club di Roma più attivo e amato dai musicisti della fine degli anni ’80 fino alla sua definitiva chiusura a causa della pandemia. “Ho sentito il

‘richiamo della foresta’, dopo avere sognato, durante la pandemia, di suonare uno shuffle-blues irresistibile

al Big Mama di Trastevere con tutti i miei amici presenti. Duke Ellington diceva: -Questa sera, vi suoneremo dei blues, e alcuni…non blues!.- Bene. Questo è quello che faremo anche noi”.

[GeGè Telesforo _ vocals & percussions Giovanni Cutello _ sax alto Christian Mascetta _ guitars Vittorio Solimene _ organ & keys Michele Santoleri _drums Pietro Pancella_bass]Cena/evento € 50.

Info e prenotazioni: +39 0884 550100