Mattinata
FeXtra Mattinata, il programma di sabato 11 ottobre
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
FeXtra Mattinata, il programma di sabato 11 ottobre
SABATO 11
Dalle ore 10 | Agriturismo Giorgio
EXPERIENCE NEI FRANTOI
Nel Frantoio Giorgio. Dalla raccolta delle olive, alla molitura all’imbottigliamento con assaggio e degustazione.
Info e prenotazioni: +39 339 1878047 | turismo@comune.mattinata.fg.it
Ore 18 | Le Casette (Contrada Casette dei pescatori)
FÈXTRA DRINK
Presentazione e degustazione drink a base di olio EVO e premiazione contest