FeXtra Mattinata, il programma dal 13 al 17 ottobre
DA LUNEDÌ 13 A VENERDÌ 17
Dalle ore 9.30 | Frantoi Giorgio e Lanzetta
FèXTRA SCHOOL: I BAMBINI NEI FRANTOI
Partecipano gli studenti dell’Istituto Comprensivo “San Domenico Savio” di Mattinata
Visita al frantoio con merenda
A seguire: Laboratorio artistico e giochi creativi
[FèXTRA kids]
LUNEDÌ 13
ore 20 | Locanda del Maniscalco
“COLTO E MANGIATO”: laboratorio di cucina con cena
Experience masterclass cucina con tema olio, partecipazione alla masterclass di cucina,
degustazione di quello che si è preparato, in modalità cena al tavolo, con bevande (vino,
acqua, alcolici) e dessert.
Laboratorio e cena € 40. Info e prenotazioni: +39 366 9404991
MARTEDÌ 14
Ore 18 | Ristorante-pizzeria “Il Capriccio-Dietro l’angolo”
VENTI DI PACE: L’ICONA LIGNEA DI SAN MICHELE ARCANGELO. INCONTRO CON
L’AUTORE, MARIO SACCO
L’icona micaelica è realizzata con essenze lignee del Gargano. L’incontro sarà anche un
momento commemorativo per ricordare il prof. Michele De Filippo (studioso e valorizzatore dell’icona).
MERCOLEDÌ 15
ore 11 _ Bivio stradale, Via del Mare
INAUGURAZIONE BIVIO “MATTINATA CITTÀ DEI FARAGLIONI”
Evento in collaborazione con MISS ITALIA Puglia – Madrina: Miriam Colamonaco (Miss
Faraglioni di Puglia – Mattinata)
GIOVEDÌ 16
ore 20 | Agriturismo Giorgio – Ristorante Olio verde
“COLTO E MANGIATO”: laboratorio di cucina con cena
Experience masterclass cucina con tema olio, partecipazione alla masterclass di cucina,
degustazione di quello che si è preparato, in modalità cena al tavolo, con bevande (vino,
acqua, alcolici) e dessert.
Laboratorio e cena € 40. Info e prenotazioni: +39 366 9404991
VENERDÌ 17 – SABATO 18 – DOMENICA 19
MERCATINO ITINERANTE: SHOPPING BANG di Fidelia Clemente e SERENA RESINART
di Serena Bagatin
VENERDÌ 17
ore 17 | Ristorante “Scarpetta d’oro”
I MIGLIORI OLI con fèXtra GARGANO e fèXtra PUGLIA
GARGANO: I MIGLIORI OLI DEL GARGANO NELLA GUIDA AGLI EXTRAVERGINI DI
SLOW FOOD
Degustazione di oli provenienti da tutto il Gargano e selezione per la guida
A cura di Slow Food Puglia
PUGLIA: I MIGLIORI OLI DI PUGLIA SELEZIONATI DA AIS
Vetrina regionale di presentazione dei migliori oli di Puglia presentati al Vinitaly; degustazione di oli provenienti da tutta la Puglia con laboratorio di assaggi
A cura di AIS Puglia (Associazione Italiana Sommelier)
Ore 21.30 | Corso Matino (angolo Via di Vittorio)
Concerto dell’ORCHESTRA DELLA NOTTE DELLA TARANTA
Dopo il successo del Concertone di Melpignano dello scorso 23 agosto, e la partecipazione a Expo 2025
Osaka, la Notte della Taranta prosegue la sua tournée con il progetto di valorizzazione del patrimonio immateriale del Salento: una cultura popolare che si rinnova, attingendo alla tradizione per parlare il linguaggio del presente.
Nata come rito terapeutico contro il morso della taranta, la pizzica pizzica oggi è linguaggio universale: il
battito del tamburello, il canto, la danza. Una melodia che non guarisce più le ferite del corpo ma continua
a liberare emozioni, a stringere comunità, a evocare memoria.
Sul palcoscenico di FèXtra otre 28 edizioni del Concertone condensate in una scaletta unica con gli arrangiamenti firmati dai Maestri Concertatori che negli anni hanno lasciato il segno a Melpignano: da “Mamma
la rondinella” di Ludovico Einaudi a “Fimmine fimmine” di Carmen Consoli, fino alla pizzica elettronica di
Dardust. Non mancherà anche “Kalìnifta”, autentico inno collettivo del Salento.
Un evento eccezionale che porta a Mattinata un simbolo della cultura popolare salentina, riconosciuto e
applaudito sui palchi internazionali.
Ingresso gratuito.