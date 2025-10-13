[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FeXtra Mattinata, il programma dal 13 al 17 ottobre

DA LUNEDÌ 13 A VENERDÌ 17

Dalle ore 9.30 | Frantoi Giorgio e Lanzetta

FèXTRA SCHOOL: I BAMBINI NEI FRANTOI

Partecipano gli studenti dell’Istituto Comprensivo “San Domenico Savio” di Mattinata

Visita al frantoio con merenda

A seguire: Laboratorio artistico e giochi creativi

[FèXTRA kids]



LUNEDÌ 13

ore 20 | Locanda del Maniscalco

“COLTO E MANGIATO”: laboratorio di cucina con cena

Experience masterclass cucina con tema olio, partecipazione alla masterclass di cucina,

degustazione di quello che si è preparato, in modalità cena al tavolo, con bevande (vino,

acqua, alcolici) e dessert.

Laboratorio e cena € 40. Info e prenotazioni: +39 366 9404991



MARTEDÌ 14

Ore 18 | Ristorante-pizzeria “Il Capriccio-Dietro l’angolo”

VENTI DI PACE: L’ICONA LIGNEA DI SAN MICHELE ARCANGELO. INCONTRO CON

L’AUTORE, MARIO SACCO

L’icona micaelica è realizzata con essenze lignee del Gargano. L’incontro sarà anche un

momento commemorativo per ricordare il prof. Michele De Filippo (studioso e valorizzatore dell’icona).



MERCOLEDÌ 15

ore 11 _ Bivio stradale, Via del Mare

INAUGURAZIONE BIVIO “MATTINATA CITTÀ DEI FARAGLIONI”

Evento in collaborazione con MISS ITALIA Puglia – Madrina: Miriam Colamonaco (Miss

Faraglioni di Puglia – Mattinata)

GIOVEDÌ 16

ore 20 | Agriturismo Giorgio – Ristorante Olio verde

“COLTO E MANGIATO”: laboratorio di cucina con cena

Experience masterclass cucina con tema olio, partecipazione alla masterclass di cucina,

degustazione di quello che si è preparato, in modalità cena al tavolo, con bevande (vino,

acqua, alcolici) e dessert.

Laboratorio e cena € 40. Info e prenotazioni: +39 366 9404991



VENERDÌ 17 – SABATO 18 – DOMENICA 19

MERCATINO ITINERANTE: SHOPPING BANG di Fidelia Clemente e SERENA RESINART

di Serena Bagatin

VENERDÌ 17

ore 17 | Ristorante “Scarpetta d’oro”

I MIGLIORI OLI con fèXtra GARGANO e fèXtra PUGLIA

GARGANO: I MIGLIORI OLI DEL GARGANO NELLA GUIDA AGLI EXTRAVERGINI DI

SLOW FOOD

Degustazione di oli provenienti da tutto il Gargano e selezione per la guida

A cura di Slow Food Puglia

PUGLIA: I MIGLIORI OLI DI PUGLIA SELEZIONATI DA AIS

Vetrina regionale di presentazione dei migliori oli di Puglia presentati al Vinitaly; degustazione di oli provenienti da tutta la Puglia con laboratorio di assaggi

A cura di AIS Puglia (Associazione Italiana Sommelier)

Ore 21.30 | Corso Matino (angolo Via di Vittorio)

Concerto dell’ORCHESTRA DELLA NOTTE DELLA TARANTA

Dopo il successo del Concertone di Melpignano dello scorso 23 agosto, e la partecipazione a Expo 2025

Osaka, la Notte della Taranta prosegue la sua tournée con il progetto di valorizzazione del patrimonio immateriale del Salento: una cultura popolare che si rinnova, attingendo alla tradizione per parlare il linguaggio del presente.

Nata come rito terapeutico contro il morso della taranta, la pizzica pizzica oggi è linguaggio universale: il

battito del tamburello, il canto, la danza. Una melodia che non guarisce più le ferite del corpo ma continua

a liberare emozioni, a stringere comunità, a evocare memoria.

Sul palcoscenico di FèXtra otre 28 edizioni del Concertone condensate in una scaletta unica con gli arrangiamenti firmati dai Maestri Concertatori che negli anni hanno lasciato il segno a Melpignano: da “Mamma

la rondinella” di Ludovico Einaudi a “Fimmine fimmine” di Carmen Consoli, fino alla pizzica elettronica di

Dardust. Non mancherà anche “Kalìnifta”, autentico inno collettivo del Salento.

Un evento eccezionale che porta a Mattinata un simbolo della cultura popolare salentina, riconosciuto e

applaudito sui palchi internazionali.

Ingresso gratuito.