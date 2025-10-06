FèXtra Drink Contest: hai il coraggio di shakerare l’olio?
FèXtra Drink Contest: hai il coraggio di shakerare l’olio?
Hai il coraggio di shakerare l’olio?
Il FèXtra Drink Contest ti mette alla prova!
Sabato 11 ottobre 2025 ore 18 alle Casette di Mattinata, i migliori barman si sfideranno nella creazione di un cocktail originale con l’olio extravergine d’oliva come ingrediente protagonista.
Una giuria speciale decreterà il vincitore: solo uno porterà a casa il titolo di miglior cocktail di FèXtra 2025.
Le iscrizioni al contest dovranno pervenire tramite GoogleForm https://docs.google.com/…/1FAIpQLSddK9RtChAn3g…/viewform(LINK IN BIO) entro mercoledì 8 ottobre ore 12:00 .
Sfida la tradizione, stupisci con la tua creatività e conquista il palato della giuria!
FèXtra partner: @cittadellolio @slowfoodpuglia @slowfoodmanfredonia @touringclub Sommelier AIS Puglia