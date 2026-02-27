Classifica terza serata del Festival di Sanremo 2026: Arisa, Sayf, Serena Brancale, Sal Da Vinci e Luchè nella Top 5

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sanremo – Serata intensa, applausi convinti e una classifica che accende la corsa verso la finale. La terza serata del Festival 2026 ha regalato emozioni forti e, al termine delle votazioni combinate tra televoto e giuria delle radio, sono stati annunciati i cinque artisti più votati della puntata, senza ordine di piazzamento.

Tra i protagonisti spicca Arisa, che conquista ancora una volta l’Ariston con un’interpretazione intensa e carica di sfumature emotive. Accanto a lei si fa largo Sayf, tra le rivelazioni di questa edizione, capace di unire contemporaneità e scrittura personale, convincendo pubblico e addetti ai lavori.

Serena Brancale conferma la sua solidità artistica con una performance elegante e coinvolgente, mentre Sal Da Vinci emoziona con una prova sentita che riporta al centro la melodia e la tradizione della canzone italiana. Chiude la cinquina Luchè, che porta sul palco il suo stile urban e una forte identità musicale, dimostrando come il rap sia ormai protagonista stabile anche sul palco più classico della musica italiana.

La Top 5 della terza serata rappresenta un mix di generi e generazioni, segno di un Festival sempre più trasversale. La classifica resta provvisoria, ma il risultato di oggi rafforza le ambizioni dei cinque artisti in vista delle prossime serate decisive.