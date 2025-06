[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Festival delle Terre d’Acqua: al via la kermesse che inaugura l’estate della Città di Manfredonia



Anche per l’edizione 2025 il Festival delle Terre d’Acqua si conferma un contenitore d’eccellenza

per cultura, territorio e merito. La kermesse partirà venerdì 27 giugno con i Destination

Marketing Awards nella cornice dell’Anfiteatro di Marina del Gargano, Porto turistico di

Manfredonia.



Questo premio nasce come spazio di riconoscimento dedicato a coloro che, in diversi ambiti

professionali e imprenditoriali, hanno saputo generare valore per il territorio attraverso progetti,

iniziative e visioni capaci di innovare il modo in cui si racconta e si promuove una destinazione.

I premi celebrano le migliori esperienze legate alla promozione turistica, alla cultura d’impresa, alla

valorizzazione ambientale, all’innovazione culturale e alla creazione di nuove opportunità per il

Mezzogiorno.



In quest’ottica, il Destination Marketing Awards si propone non solo come momento di

celebrazione, ma anche come spazio di ispirazione, contaminazione e apprendimento,

offrendo al pubblico locale, agli operatori del settore e ai decisori istituzionali la possibilità di

entrare in contatto con figure che rappresentano, a vario titolo, modelli virtuosi di sviluppo

territoriale.



Nel pieno spirito del Festival, l’appuntamento diventa così un laboratorio aperto di idee, che mette

in rete mondi differenti — dal turismo all’enogastronomia, dalla comunicazione al management

culturale — con l’obiettivo di contribuire alla crescita consapevole e sostenibile delle comunità

locali.

I premiati della prossima, quinta edizione, sono:

• Alessandra Quarta, imprenditrice vitivinicola

• Angelofabio Attolico, coordinatore Rete dei Cammini Regione Puglia

• Manuela Vitulli, travel storyteller e content creator

• Tommaso Depalma, presidente Federciclismo Puglia

• Elisa Barucchieri, direttrice artistica ResExtensa

• Domenico Pinto, fondatore Tenuta Pinto

• Fabrizio Santorsola, presidente FIBA Confesercenti Puglia

• Danilo Beltrante, ideatore Vivere di Turismo



A traghettarci verso l’evento conclusivo del 5 luglio, “Ti Porto un Libro”, previsto dal 30 giugno al

4 luglio, sempre nell’anfiteatro di Marina del Gargano. Alla sua quinta edizione, la rassegna

letteraria rappresenta l’anima narrativa, culturale e divulgativa del Festival delle Terre

d’Acqua. Questo appuntamento nasce per offrire al pubblico un ciclo di incontri serali con autori,

scrittori, saggisti, divulgatori e protagonisti del panorama editoriale nazionale, in un contesto di

ascolto e confronto diretto.



Ogni serata si configura come un dialogo aperto con il pubblico, in cui le voci degli ospiti si

alternano portando contributi che spaziano dalla narrativa alla saggistica, dalla poesia alla

divulgazione scientifica. La rassegna accoglie sia autori affermati che nuove proposte emergenti,

con l’obiettivo di stimolare il dibattito e di offrire alla comunità momenti di riflessione sui temi più

attuali del nostro tempo.

L’intento di Ti Porto un Libro è trasformare il porto in un vero porto culturale, dove la parola

scritta e parlata diventa occasione di incontro, conoscenza e crescita collettiva. In piena

coerenza con la missione del Festival delle Terre d’Acqua, la rassegna contribuisce così a rendere

Manfredonia un crocevia culturale aperto, capace di coniugare il fascino del paesaggio con il

valore della narrazione, della lettura e della cultura del confronto.



Il programma*:

30 GIUGNO

• Andrea Camaiora, giornalista e spin doctor

• Raffaella La Torre, Viandanti in cerca dell’alba

1 LUGLIO

• Leonardo Mendolicchio, L’amore è un sintomo.

• Cristò Chiapparino, Penultime parole.

2 LUGLIO

• Antonio Diurno, Fiore di Marzo.

• Lorenzo Colombo e Matteo Milazzo (Chi ha paura del buio?), Perché il cielo non ci

cade sulla testa?

3 LUGLIO

• Domenico Tomassetti, Una vita come la tua.

• Fausta Altavilla, d’Inverso.

• Michela Lombardi, Le Betulle.

4 LUGLIO

• Pino Aprile e Luca Antonio Pepe, Meglio Soli. La secessione del Sud.

A concludere il festival, sabato 5 luglio presso piazza Falcone e Borsellino a Manfredonia, sarà il

turno della serata di gala del Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi, giunto alla XXXII

edizione.



Il Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi rappresenta il momento conclusivo e più

solenne del Festival delle Terre d’Acqua.

Istituito per celebrare il merito e il talento in tutte le sue forme, il Premio viene conferito a

personalità italiane e internazionali che, attraverso il proprio percorso umano, artistico,

professionale o scientifico, abbiano contribuito a dare lustro al territorio e al sistema

culturale del Mezzogiorno, promuovendo eccellenza, innovazione e valori di alto profilo

etico e sociale.

Nel tempo, il Premio ha saputo mettere in rete mondi differenti: dall’impresa alla ricerca

scientifica, dal management istituzionale alle arti performative, dalla cultura giuridica alle scienze

umane, offrendo uno spaccato trasversale di intelligenze e competenze che diventano esempio

per le nuove generazioni.



Attraverso questa serata di gala, il Festival delle Terre d’Acqua rinnova il proprio impegno nel

promuovere un’idea alta di cultura come strumento di crescita e coesione, capace di ispirare

comunità e territori a credere nella qualità, nel talento e nelle radici.

I premiati 2025:

Ammiraglio Nicola Carlone, Comandante Generale Guardia Costiera

Cristina Bowerman, chef stellata e imprenditrice gastronomica

Gianna Fratta, direttrice d’orchestra

Michele Frisoli, CEO

Dina Valente, regista e attrice, fondatrice Teatro Stabile Città di Manfredonia

Pasquale Del Vecchio, fumettista e illustratore

Pietro Masotti, attore

Giuseppe Carrieri, Preside Facoltà di Medicina Università di Foggia

Michele Di Bari, Prefetto di Napoli

Francesco Del Garda, Deejay e produttore musicale

Luisa Torsi, Professoressa ordinaria di chimica UniBa

Gegè Telesforo, artista

Francesco Cupertino, Rettore Politecnico di Bari

Rocco De Franchi, direttore Comunicazione Istituzionale Regione Puglia

*il programma di Ti Porto un Libro potrà essere soggetto a variazioni puntualmente pubblicate

sulla pagina Facebook della Fondazione Re Manfredi. Sono, inoltre, previsti ospiti di rilievo che

saranno rivelati nei prossimi giorni sempre via social e comunicati stampa. Non mancheranno,

quindi, piacevoli sorprese in tributo alla nostra terra.

Ufficio Stampa,

Fondazione Re Manfredi