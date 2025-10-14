Festival d’autunno, il Parco Giochi dell’Orso riaprirà il 27 ottobre
Festival d’autunno, il Parco Giochi dell’Orso riaprirà il 27 ottobre
L’autunno restituisce alla terra le foglie che essa ha prestato all’estate🍁🍂🎃🛝🏞️
L’Associazione Angeli 2021 insieme all’ Artista Raffaella Fariella, alle Associazioni del territorio e volontari presentano:
Il Parco Gioco dell’Orso 🐻e le sue Zucche🎃
Con il Patrocinio Gratuito del Comune di Manfredonia.
‼️⚠️Si comunica alla comunità che il Parco resterà chiuso dal giorno 20 al 26 Ottobre per allestimento Festival d’Autunno🍂🎃
📆Riaprirà con una grande Festa 🍂🍁🎃 a cura dell’ Officina del Sorriso, giorno
27 Ottobre ore 17
Prepara il tuo vestito a tema🎃 e non MANCARE!!!
⏰Orari di apertura dal giorno 27 al 31 ottobre saranno dalle 17 alle 20.
Grandi cose vi aspettano❤️🥰
E seguici a breve vi indicheremo giorni e orari dei laboratori di :
Pittura la tua 🎃🎨🖌️🧑🎨🎃