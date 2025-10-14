Eventi Manfredonia

Festival d’autunno, il Parco Giochi dell’Orso riaprirà il 27 ottobre

14 Ottobre 2025
L’autunno restituisce alla terra le foglie che essa ha prestato all’estate🍁🍂🎃🛝🏞️

L’Associazione Angeli 2021 insieme all’ Artista Raffaella Fariella, alle Associazioni del territorio e volontari presentano:
Il Parco Gioco dell’Orso 🐻e le sue Zucche🎃
Con il Patrocinio Gratuito del Comune di Manfredonia.

‼️⚠️Si comunica alla comunità che il Parco resterà chiuso dal giorno 20 al 26 Ottobre per allestimento Festival d’Autunno🍂🪾🎃

📆Riaprirà con una grande Festa 🍂🍁🎃 a cura dell’ Officina del Sorriso, giorno
27 Ottobre ore 17
Prepara il tuo vestito a tema🎃 e non MANCARE!!!

⏰Orari di apertura dal giorno 27 al 31 ottobre saranno dalle 17 alle 20.

Grandi cose vi aspettano❤️🥰
E seguici a breve vi indicheremo giorni e orari dei laboratori di :
Pittura la tua 🎃🎨🖌️🧑‍🎨🎃

