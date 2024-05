Festa provinciale di Foggia, progetto “Sport Scuola e Disabilità”

Gare di corsa, calcio-balilla, badminton, tennis tavolo, lanci del peso e del disco: una vera festa dello sport vissuto da bambini e ragazzi disabili e non, senza distinzioni, lungo e attorno alla pista di atletica del Centro Universitario Sportivo di Foggia. La festa provinciale dello sport scolastico senza barriere, che ha concluso il progetto regionale “Scuola, Sport e Disabilità”, è stata un’esplosione di colori e voglia di stare insieme tra docenti, alunni e tutor che hanno animato per l’anno scolastico 2023-2024 le attività sviluppate da Assessorato allo Sport per Tutti della Regione Puglia, Comitato Italiano Paralimpico di Puglia e Ufficio Scolastico Regionale.

“Altro che ritorno alle classi differenziali: questa esperienza insegna a tutti, anzitutto agli adulti, l’enorme valore dell’integrazione e i benefici fisico-psichici generati dall’attività motoria e dalla pratica sportiva vissute tutti insieme”, ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, presente all’evento insieme al presidente del CIP Puglia, Giuseppe Pinto, al referente per la Scuola del CIP Vito Sasanelli, al referente per lo Sport dell’Ufficio Scolastico Regionale, Giantommaso Perricci, e all’assessore allo Sport del Comune di Foggia, Domenico Di Molfetta.

Piemontese, per il tramite dell’USR e del dirigente Mario Trifiletti, ha ringraziato tutta la comunità scolastica per la collaborazione, “essenziale per un pieno coinvolgimento dei piccoli atleti e delle loro famiglie che, così, saranno incoraggiate a spingere sempre più perché la pratica sportiva diventi parte fondamentale delle giornate dei loro ragazzi”.

Nella sola provincia di Foggia, sono state 48 le scuole coinvolte: 21 di primo grado e 27 di secondo grado.