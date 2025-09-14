[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Festa Patronale San Salvatore: questa sera party anni 90 e spettacolo pirotecnico.

San Salvatore si prepara a vivere una serata all’insegna del divertimento e della musica con il Crazy 90’s Party, il Party 90 più pazzo che ci sia! L’appuntamento è per questa sera, a partire dalle ore 21:00. Il DJ set animerà la piazza e farà ballare tutti con i grandi successi di quel decennio indimenticabile. Alle 23:30 lo spettacolo pirotecnico, curato da Pyrofantasy fireworks, chiuderà in bellezza i festeggiamenti della 54esima edizione della festa patronale, organizzata dall’associazione Vento Nuovo.