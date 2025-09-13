[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Festa Patronale di San Salvatore – attività Sportive e giochi popolari

In occasione delle Festa in onore di San Michele, il 14 settembre a San Salvatore ci saranno dei momenti dedicati allo sport e al divertimento per grandi e piccini. La mattina, alle ore 9:30 si terrà la partita di calcetto, nel pomeriggio, alle 15:30 ampio spazio sarà riservato ai giochi popolari, vere e proprie tradizioni del borgo: il palo della cuccagna, la corsa nei sacchi e il tiro alla fune. Queste attività, nate come sfide tra paesi e quartieri, portano ancora oggi gioia, entusiasmo e spirito comunitario e invitano tutti gli abitanti del borgo a sentirsi parte della storia e delle usanze locali e a respirare l’atmosfera genuina di questa festa.