Festa Patronale, oggi è il giorno della Processione: il programma
Domenica 31 agosto:
SS. Messe, alle ore 7.00; 8.00; 9.30 e 10.30.
Ore 17.30: PROCESSIONE DELL’ICONA DELLA BEATA VERGINE MARIA DI SIPONTO che
percorrerà il seguente itinerario. (Trasmessa in diretta su Radio Manfredonia Centro)
Cattedrale, via Arcivescovado, corso Manfredi, viale Aldo Moro, via E. Tulliano, via della Croce, via di Porta
Pugliese, via Palatella, via Antiche Mura, via Magazzini, (Ospedale civile “S. Camillo”), via Isonzo, via G.
Matteotti, viale Beccarini, via S. Giovanni Bosco, corso Manfredi, via Campanile, piazza Giovanni XXIII,
Cattedrale.
(Al termine del messaggio alla città dell’arcivescovo, Ave Maria di Charles Gounod cantata da Sipontina
Prencipe).