Eventi CapitanataMonte Sant'Angelo

Festa Patronale Monte Sant’Angelo, il 27 settembre torna la Notte Bianca

Redazione16 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Festa Patronale Monte Sant’Angelo, il 27 settembre torna la Notte Bianca

Tra gli appuntamenti più attesi della Festa Patronale, sabato 27 settembre, torna la Notte Bianca 🎉

✨E tra le sorprese di questa serata speciale, lo spettacolo “Perché Sanremo è Sanremo” con Angela Piaf 🎤

Un viaggio emozionante nella grande canzone italiana, alla riscoperta dei brani che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo.

🎶 Da Giorgia a Elisa, da Laura Pausini a Lucio Dalla, passando per Fiorella Mannoia, i Pooh, Mietta, Anna Oxa, Gianluca Grignani, Simona Molinari, Ivana Spagna, Fiordaliso e tanti altri…

🌹 Il palco dell’Ariston si trasferisce per una sera a Monte Sant’Angelo, con uno spettacolo capace di farci cantare, emozionare e rivivere oltre 50 anni di musica italiana con la direzione artistica di Micky Sepalone.

Vi aspettiamo per vivere insieme una Notte Bianca ricca di musica, emozioni e grandi sorprese!

Redazione16 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]