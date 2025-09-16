Festa Patronale Monte Sant’Angelo, il 27 settembre torna la Notte Bianca
Festa Patronale Monte Sant’Angelo, il 27 settembre torna la Notte Bianca
Tra gli appuntamenti più attesi della Festa Patronale, sabato 27 settembre, torna la Notte Bianca
E tra le sorprese di questa serata speciale, lo spettacolo “Perché Sanremo è Sanremo” con Angela Piaf
Un viaggio emozionante nella grande canzone italiana, alla riscoperta dei brani che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo.
Da Giorgia a Elisa, da Laura Pausini a Lucio Dalla, passando per Fiorella Mannoia, i Pooh, Mietta, Anna Oxa, Gianluca Grignani, Simona Molinari, Ivana Spagna, Fiordaliso e tanti altri…
Il palco dell’Ariston si trasferisce per una sera a Monte Sant’Angelo, con uno spettacolo capace di farci cantare, emozionare e rivivere oltre 50 anni di musica italiana con la direzione artistica di Micky Sepalone.
Vi aspettiamo per vivere insieme una Notte Bianca ricca di musica, emozioni e grandi sorprese!