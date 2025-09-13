Eventi CapitanataMonte Sant'Angelo

Festa Patronale Monte Sant’Angelo, arrivano due volti noti della comicità italiana

Redazione13 Settembre 2025
I preparativi fervono e l’atmosfera comincia già a scaldarsi… È tempo di svelare il primo grande appuntamento che animerà la nostra festa!

Domenica 29 settembre, alle ore 22:30, in Piazza de Galganis, appuntamento con “Riso fa buon sangue”, lo spettacolo promosso dall’ Avis Monte Sant’Angelo per sensibilizzare alla donazione di sangue e plasma.

Una serata speciale, dove la risata si fa messaggio di vita e solidarietà.

Con due volti noti della comicità italiana:

🎭 Max Cavallaro – dei Fichi d’India

🎭 Paolo Franceschini – direttamente da Colorado

💡Ridere fa bene… donare ancora di più!

Un’occasione per stare insieme, divertirsi e riflettere sull’importanza di un piccolo gesto che può salvare vite.

