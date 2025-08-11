Eventi ManfredoniaManfredonia

Festa Patronale Manfredonia, raccolta contributi al mercato martedì 12

Redazione11 Agosto 2025
📣 La mattina di Martedì 12 Agosto, al mercato settimanale, sarà presente una delegazione del Comitato Festa Patronale Maria SS. di Siponto per la raccolta dei contributi a sostegno della festa.

🙏 Vi ricordiamo che la raccolta fondi è attiva anche on line, ecco il link dove poter donare: https://gofund.me/a21779ca

Un piccolo gesto da parte di ognuno può diventare una grande forza per la nostra comunità.

