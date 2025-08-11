Eventi ManfredoniaManfredonia
Festa Patronale Manfredonia, raccolta contributi al mercato martedì 12
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Festa Patronale Manfredonia, raccolta contributi al mercato martedì 12
📣 La mattina di Martedì 12 Agosto, al mercato settimanale, sarà presente una delegazione del Comitato Festa Patronale Maria SS. di Siponto per la raccolta dei contributi a sostegno della festa.
🙏 Vi ricordiamo che la raccolta fondi è attiva anche on line, ecco il link dove poter donare: https://gofund.me/a21779ca
Un piccolo gesto da parte di ognuno può diventare una grande forza per la nostra comunità.