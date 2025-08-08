Eventi Manfredonia
Festa Patronale Manfredonia, partita l’installazione delle luminarie
Sono ufficialmente iniziate le installazioni delle luminarie per la Festa Patronale in onore di Maria Santissima di Siponto, che si terrà dal 28 agosto al 1° settembre.
Presto le strade della nostra città si riempiranno di luce, colori ed emozioni, pronte ad accogliere fedeli, visitatori e cittadini per giorni di devozione, tradizione e allegria.