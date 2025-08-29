Eventi ManfredoniaManfredonia
Festa Patronale Manfredonia, l’uscita dell’Icona della Beata Vergine Maria di Siponto alle ore 17.30
- Ore 17:30 – Tradizionale colpo di mortaretti “u calcasse” per l’inizio della processione della Sacra Icona della Beata Vergine Maria di Siponto.
- Ore 17:30 – Cattedrale San Lorenzo Maiorano: partecipazione alla processione dell’Icona della Beata Vergine Maria di Siponto dei fedeli e delle autorità civili e militari.
La processione sarà seguita in diretta streaming sui social de ILSIPONTINO.NET