Festa Patronale Manfredonia, l’uscita dell’Icona della Beata Vergine Maria di Siponto alle ore 17.30

Redazione29 Agosto 2025
  • Ore 17:30 – Tradizionale colpo di mortaretti “u calcasse” per l’inizio della processione della Sacra Icona della Beata Vergine Maria di Siponto.
  • Ore 17:30 – Cattedrale San Lorenzo Maiorano: partecipazione alla processione dell’Icona della Beata Vergine Maria di Siponto dei fedeli e delle autorità civili e militari.

La processione sarà seguita in diretta streaming sui social de ILSIPONTINO.NET

