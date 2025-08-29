Eventi Manfredonia
Festa Patronale Manfredonia, il programma religioso odierno
Venerdì 29 agosto:
ore 18.00: CELEBRAZIONE DEI PRIMI VESPRI della Solennità della BEATA VERGINE MARIA di
SIPONTO, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Padre Franco Moscone c.r.s., Arcivescovo di Manfredonia –
Vieste – San Giovanni Rotondo, con l’assistenza del Capitolo Sipontino della Cattedrale.
ore 19.30: Celebrazione Eucaristica, celebrata da don Stefano Mazzone presidente del Capitolo Sipontino.