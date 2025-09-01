Eventi ManfredoniaManfredonia
Festa Patronale Manfredonia, il programma della giornata conclusiva
Lunedì 01 settembre
Festa del mare dedicata a Sant’Andrea. Patrono dei pescatori
Ore 08:00 Sparo di mortaretti
Ore 17:30 Chiesa di Sant’ Andrea – Partenza dell’accompagnamento alla tradizionale Processione a mare con il Concerto Bandistico Città di Manfredonia diretto dal Maestro Giovanni Esposto
Ore 20:00 Piazza Falcone Borsellino (Siponto) – Messa in onore di Sant’Andrea
Ore 22:00 Piazza Falcone Borsellino (Siponto) – Manfredonia POP Line: concerto musicale
Ore 24:00 Lungomare del sole (Siponto) – Spettacolo di fuochi pirotecnici Porto Turistico offerti da
Arnold’s
Casa 28 Brasserie
Panzaria
Mascolo
Non solo tabacchi
Marincanto
Panineria marinara
Bodeguita
Molo 20
Bacalajo
Flamingo
Gespo