Festa Patronale Manfredonia, Gianpio Ognissanti: “Soddisfazione nel vedere una comunità unita e viva”

Grazie, Manfredonia! Non ho scritto nulla finora, perché ho voluto vivere questi giorni a testa bassa e con tutto me stesso, lavorando affinché tutto potesse essere davvero all’altezza della nostra città e della nostra Santa Patrona, Maria SS. di Siponto.

Oggi, con il cuore pieno, posso dire che la più grande soddisfazione e stata vedere Manfredonia splendere, brillare di luce propria, e soprattutto vedere una comunità unita, viva e felice.

Un grazie sincero a voi, care concittadine e cari concittadini, per la calorosa e sentita partecipazione ai festeggiamenti. Il vostro entusiasmo e stato la forza che ha reso tutto possibile.

Grazie a tutti i colleghi dell’Amministrazione Comunale, per l’impegno concreto messo in campo.

E un grazie speciale al Comitato Festa Patronale 2025, che ho avuto il privilegio di affiancare: ho visto con i miei occhi quanta fatica, quanta dedizione e quanta passione avete messo in ogni scelta, in ogni dettaglio.

Non è stato semplice, e vero, ma il risultato ripaga ogni sforzo.

Un ultimo grazie di rilevante importanza va alle forze dell’ordine ed ai volontari che hanno garantito la sicurezza e l’incolumità pubblica in queste giornate. Il mio impegno per la MIA citta e stato, e, e sarà sempre il mio primo obiettivo. Avanti, insieme!

Gianpio Ognissanti