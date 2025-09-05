[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Festa Patronale Manfredonia, Feltri: “La diversità è diventata un valore aggiunto”

Ed eccoci qui, ai saluti, ci ho messo tempo perché rifiutavo questo momento.

Siamo giunti al termine di questa bellissima festa, ma prima di concludere vorrei prendere un momento per esprimere alcune parole di gratitudine e riflessione.

Innanzitutto, un immenso grazie al nostro fantastico comitato che, in rappresentanza della cittadinanza tutta e a servizio della stessa, ha lavorato, senza sosta e in un tempo brevissimo, con passione e dedizione per organizzare ogni dettaglio dei giorni appena trascorsi. Senza il loro impegno nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile.

Quest’anno un ruolo primario è stato dato all’inclusione, coinvolgendo tutte le persone, tutte le generazioni e tutte le realtà del nostro territorio. Ogni evento, ogni attività, ha avuto come obiettivo non solo celebrare la nostra tradizione in onorare di Maria SS di Siponto, ma anche costruire legami più forti e aperti. È stato emozionante vedere come tutta la nostra comunità si è unita creando uno spazio dove la diversità è diventata un valore aggiunto.

Abbiamo assistito a eventi ricchi di spiritualità, emozioni, tradizioni, musica e divertimento. Ogni momento ha portato con sé qualcosa di speciale e posso dire con certezza che questa festa è stata un vero successo grazie alla partecipazione e all’entusiasmo di tutti.

Sono immensamente grato per l’opportunità che mi è stata concessa e che mi ha consentito di fare nuove amicizie e di consolidare amicizie già forti. Sono felice di aver conosciuto tante persone che si sono unite a me nell’interesse della comunità per celebrare questa festa. Le nuove connessioni che sono nate sono una testimonianza di come la nostra comunità cresce e si arricchisce ogni anno.

Un sentito ringraziamento va all’amministrazione comunale ed in particolare all’Assessore Francesco Schiavone che ci ha sostenuto e ci ha dato il Suo prezioso contributo. Il Suo supporto è stato essenziale per il buon esito di ogni iniziativa.

Un ringraziamento speciale va alle Forze dell’Ordine, sempre presenti con discrezione, attenzione e grande professionalità.

Grazie a tutti gli artisti che hanno animato le piazze con talento e passione, ai presentatori che gratuitamente si sono messi a disposizione, e a tutte le associazioni coinvolte, che con entusiasmo hanno contribuito a rendere ogni momento unico.

Un grazie sentito anche a tutti i cittadini, commercianti, imprenditori e realtà del territorio che hanno contribuito economicamente e che continueranno a farlo, sostenendo con fiducia il lavoro del Comitato.

Un abbraccio profondo va all’amica e vice presidente del comitato Monica Mantovano e agli amici fraterni Fabio Egidio Di Bari e Gianpio Ognissanti.

Grazie di cuore a tutti Voi per aver reso questa festa così speciale.

Un abbraccio affettuoso a tutti!

Vincenzo Feltri – Presidente Comitato Festa Patronale di Manfredonia