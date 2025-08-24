Festa Patronale Manfredonia: “Caccia al tesoro, il regolamento”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🔎🗺️ 30 AGOSTO CACCIA AL TESORO | IV EDIZIONE🗝️Alla ricerca della chiave dei ricordi 📜 REGOLAMENTO:

TERRITORIO DI CACCIALa Caccia al Tesoro si svolgerà prevalentemente in corso Manfredi dove ogni squadra avrà il suo “Quartier Generale”, solo nella fase finale, ovvero nell’ultima e conclusiva tappa del gioco si trasferirà in Piazza Maestri d’Ascia .La partenza della gara è prevista per le ore 15:30 ca di sabato 30 agosto in Piazza del Popolo, dove sarà allestita la base operativa della Caccia e il suo arrivo in Piazza Maestri d’Ascia è previsto intorno alle ore 21. La gara sarà suddivisa in 10 tappe e ad ognuna di esse verrà attribuito un punteggio in base alla velocità e all’accuratezza con cui verranno scoperti gli indizi. Verrà premiata la squadra che prima arriverà al tesoro e/o quella che avrà accumulato più punti. •

CONCORRENTILa Caccia al Tesoro è libera e aperta a tutti a partire dai 14 anni in sù. I minorenni potranno partecipare, previa autorizzazione scritta di un genitore o di chi ne fa le veci. In ogni caso tutti i partecipanti dovranno effettuare l’iscrizione per poter partecipare al gioco e versare al momento dell’iscrizione 2,50€ come quota partecipazione.

SQUADRE Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di 3 ad un massimo 12 partecipanti, avere il suo nickname (preferibilmente utilizzando termini manfredoniani…es. “I scapistrèt”, “I zolla zoll” ecc…) e dovrà nominare un capitano che rappresenti la propria equipe nei confronti degli organizzatori e che interloquisca direttamente con loro attraverso un gruppo whatsapp dedicato.

ISCRIZIONEPer tutte le operazioni di iscrizione contattare la direzione artistica dell’evento: Luigia Riccardi tel +39 3934040900Rosa Lupoli tel +39 3452965057 della “Lulù Eventi”. Vi invitiamo anche a seguire le pagine social dell’Associazione “Lulù eventi” e del Comitato Festa patronale,dove verranno forniti aggiornamenti e informazioni utili per la partecipazione.

Ricordiamo che l’iscrizione è di 2,50€ a persona e sarà consentito avvalersi di telefoni cellulari, smartphone, internet, navigatori satellitari, libri, dizionari ed usufruire della collaborazione di parenti, amici o altre persone disponibili a fornire indicazioni utili.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTOLa partecipazione alla caccia al tesoro comporterà per i partecipanti, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna. Ogni partecipante che firma il modello di iscrizione dichiarerà di aver letto il presente regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti. Per quanto non previsto dal regolamento gli organizzatori si riservano di decidere insindacabilmente su ogni episodio contestato.