Festa Patronale Manfredonia, avvio raccolta fondi porta a porta
📢 🎟️ AVVISO UFFICIALE – RACCOLTA FONDI PORTA A PORTA
Il Comitato Festa Patronale informa che è ufficialmente partita la raccolta fondi porta a porta tramite tagliandi.
✅ Solo le persone autorizzate, munite di cartellino identificativo del Comitato, sono incaricate della distribuzione e della raccolta.
⚠️ Diffidate di chiunque non esibisca il cartellino ufficiale.
Il vostro contributo è prezioso per sostenere le nostre attività e progetti a favore della comunità.
🙏 Vi ricordiamo che è attiva la raccolta fondi, ecco il link dove poter donare: https://gofund.me/a21779ca
Grazie per il sostegno e la fiducia! ❤️