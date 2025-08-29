Eventi Manfredonia
Festa Patronale, il programma del 29 agosto
Venerdì 29 agosto
Ore 08:00 Solenne apertura dei festeggiamenti con sparo di mortaretti
Ore 08:00 Giro per le vie della Città del Concerto Bandistico Città di Manfredonia (zona Siponto) – Saluto agli ospiti della Casa di Riposo “Stella Maris”
Ore 11:30 Piazza del Popolo – Matinée del Concerto Bandistico Città di Manfredonia diretta dal Maestro Giovanni Esposto
Ore 17.30 Spiaggia Castello – Evento musicale.
Ore 18:00 Giro per le vie della città del Concerto Bandistico Città di Manfredonia (zona Croce)
Ore 20:30 Piazza del Popolo – Concerto Lirico Sinfonico e Leggero del Concerto Bandistico Città di Manfredonia diretto dal Maestro Giovanni Esposto
Ore 21:00 Piazza Papa Giovanni XXIII – Evento musicale