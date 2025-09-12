[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Festa Patronale di San Salvatore – il programma religioso

Nella giornata del 14 settembre il borgo di San Salvatore ospiterà le celebrazioni religiose in onore di San Michele Arcangelo con un’agenda ricca di appuntamenti liturgici e momenti di preghiera. Alle ore 10:30 si terrà la Corona Angelica in onore di San Michele Arcangelo, seguita dalla Santa Messa animata dal coro parrocchiale. Nel pomeriggio, alle 18:15, si celebrerà la Solenne Messa presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Franco Moscone insieme a Don Vincent Sasi. Le attività religiose si concluderanno alle 19:30 con la Processione organizzata e sostenuta dall’APS Vento Nuovo, che attraverserà tutto il borgo, accompagnata dalle autorità religiose e civili e dal Complesso Bandistico di Monte Sant’Angelo, diretto da Matteo Quitadamo.