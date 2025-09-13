Eventi CapitanataMattinata
Festa Patronale di Mattinata: il programma
✨ Con grande gioia presentiamo il Programma Ufficiale della 131ª Festa Patronale in onore di Maria SS. della Luce! 🙏
Un momento atteso da tutta la comunità, che ci vede uniti nella fede e nelle tradizioni che da sempre ci accompagnano.
📌 Scopri il manifesto ufficiale e celebriamo insieme una festa che ci unisce, sotto la protezione di Maria SS. della Luce. ✨