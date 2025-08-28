[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Festa Patronale di Manfredonia, il programma odierno

Giovedì 28 agosto

Ore 09:00 Piazza del Popolo – Matinée con la Sistemus Big Band a cura di Salvatore Coppolecchia

Ore 18:30 Piazza Papa Giovanni XXIII – Illuminiamo la comunità. Presentano: Michele Bottalico, Vincenzo D’oria, Maria D’Oria e Sipontina Prencipe. Animano la serata gli SCAMU, Palestra Universo Manfredonia e gli allievi dell’ Accademia UMPF. Saranno coinvolte le Associazioni, i centri e le strutture che si occupano della memoria storica della città: gli anziani e la comunità tutta.

Ore 20:00 Piazza Papa Giovanni XXXIII – Accensione delle Luminarie, alla presenza dell’ Arcivescovo Padre Franco Moscone, del Sindaco Domenico La Marca e del Comitato Festa Patronale.

Ore 20:30 Piazza del Popolo – Note sotto le stelle: viaggio lirico tra opera, cinema e tradizione napoletana. Concerto sostenuto dal Circolo Unione

Ore 21:00 Largo Diomede – Miss bellezza italiana. Presenta Lucia Di Paola e Matteo Perillo. Animeranno la serata Luigia Scaringella e Umberto Sardella